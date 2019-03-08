Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres'in telefon görüşmesinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.