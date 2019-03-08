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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres'in telefon görüşmesinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.

Aynur Ekiz   | 08.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

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