Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.