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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 23.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

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