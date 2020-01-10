Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencilerle

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencilerini kabul etti. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

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