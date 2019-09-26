Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'la görüştü.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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