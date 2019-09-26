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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'la görüştü.

Aynur Ekiz   | 26.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.


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