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Cumhurbaşkanı Erdoğan el-Meşri'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Andaç Hongur   | 19.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan el-Meşri'yi kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Beylerbeyi Sarayı'ndaki kabul, basına kapalı yarım saat sürdü.

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