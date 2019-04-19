Cumhurbaşkanı Erdoğan el-Meşri'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.
Beylerbeyi Sarayı'ndaki kabul, basına kapalı yarım saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.