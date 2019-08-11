Euro
6.14
Dolar
5.48
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Bayramda trafik kazaları can almaya devam etti

Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti

Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti
Avrupa Kulüplerinden Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa Kulüplerinden Kurban Bayramı kutlaması
Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor

Göçerler bayramı yaylalarda geçiriyor