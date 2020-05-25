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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Pakistan Başbakanı Han ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 25.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan-İmran Han görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Erdoğan-Kays Said görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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