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Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Manço'yu andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.

Muhammed Ali Toruntay   | 01.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Manço'yu andı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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