Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Manço'yu andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yılında rahmet ve minnetle andı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından merhum sanatçı Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Vefatının 22. yılında Barış Manço'yu rahmetle, saygıyla yad ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021