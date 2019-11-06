Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurgulayan Trump, "Erdoğan bana, çatışma esnasında kaçtıkları belirtilen, aralarında terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin de bulunduğu birçok DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmede ayrıca Suriye sınırı, terörizmin ortadan kaldırılması, YPG/PKK ve diğer konuların ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek Çarşamba 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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