Erdoğan-Pence görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.