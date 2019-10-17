Erdoğan-Pence görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

Ferdi Türkten   | 17.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı devam ediyor.

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