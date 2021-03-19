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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yönetimiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşme gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 19.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yönetimiyle görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.

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