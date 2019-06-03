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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komiseri Avramopoulos'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Avramopoulos ile görüştü.

Çiğdem Alyanak   | 03.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komiseri Avramopoulos'u kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopoulos ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüştü.





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