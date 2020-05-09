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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Hamza Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aykut Karadağ   | 09.05.2020
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.

Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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