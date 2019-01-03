'Cumhur İttifakı'nda olmaya devam edeceğiz'

İSTANBUL

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, "Cumhur İttifakı'nın özüne de sözüne de bağlı kalacağız, devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur İttifakı içinde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Sayan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeler için adayların belirlenmeye başladığını ifade etti.

Sayan, aday adaylarının ön değerlendirmelerinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapıldığını dile getirerek, "Bu hafta sonu gerek büyükşehir belediye başkan aday adaylarının gerekse ilçe belediye başkan aday adaylarının dosyaları tarafımdan genel merkeze sunulacaktır. Genel merkezimizin uygun göreceği yakın bir tarihte de adaylarımızın tanıtımı, genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, merkez karar yönetim, merkez disiplin kurulu üyelerimizin de katılacağı bir toplantıda tanıtılacaktır." diye konuştu.

Partisinin büyükşehir belediye başkan aday adaylarından birinin seçim müziğinin bile hazır olduğunu belirten Sayan, şöyle konuştu:

"2014 yılında partimizin aldığı seçim sonuçları var ilçe ilçe. Bazı ilçelerde bizim aldığımız oylar belediye başkanını değiştirecek güce sahip. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yöneteceğimiz İstanbul'da BBP olarak ahlak ve adalet hakim olur, Şehir, tarihiyle kültürüyle ve doğasıyla barışık olur. Şehirde oluşan rant İstanbulluların hizmetine sunulur. Şehrin büyütülmesi değil, şehirden mutlu ve huzurlu bir yaşam önceliğimizdir. İmar, trafik, ulaşım sorunu olmaktan çıkar."

Yaşar Sayan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir siyasi partiyiz ve Cumhur İtifakı'nın içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak, son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur İttifakı'nın içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan 3 tane ilçe verilirken BBP adeta unutulmuştur, Cumhur İttifakı'nın üvey evladı muamelesi görmüştür. Evet, Cumhur İttifakı'nın özüne de sözüne de bağlı kalacağız, devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur İttifakı içinde bulunmaya devam edeceğiz. Ancak bizim de olmazsa olmazlarımız var. Bizim bir Sivas'ımız, bizim bir Kızıl Elmamız, kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız Sivas'ımız var. Eğer biz Cumhur İttifakı'nın içindeysek, buradan Cumhur İttifakı'nın içindeki diğer parti yöneticilerine sesleniyorum, Sivas'ı BBP'ye bırakın. Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizleri göz ardı etmemesini diliyorum."

Muhabir: Zehra Melek Çat