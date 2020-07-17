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Türkiye

Cuma hutbesinde 'kurbanın önemi' vurgulandı

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" konulu cuma hutbesi okundu.

Duygu Yener   | 17.07.2020
Cuma hutbesinde 'kurbanın önemi' vurgulandı

Ankara

 Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Kurban, kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban, iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir." ifadelerine yer verildi.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede kurbanın, Allah'ın emir ve lütfettiği, Peygamberin bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadet olduğu, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesi olduğu belirtildi.

Kurbanın, kurbiyet olduğuna işaret edilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Rabbimize yakın olma ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 'Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır. Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır."

Hutbede, Diyanet İşleri Başkanlığının geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetini yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş, şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua olarak bizlere geri dönecek inşallah. İmkanı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz.

Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar dua edin."

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