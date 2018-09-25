Çukurca'da tarihi değirmenler restore ediliyor

HAKKARİ

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, ilçedeki 400 yıllık 2 taş değirmenin restorasyon çalışmalarına başladı.

Yeşilçeşme Mahallesi'nde bulunan ve 6 yıl öncesine kadar kullanılan değirmenler, belediye imkanlarıyla restore edilerek turizme kazandırılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede üretilen susam, pirinç, buğday ve mısır gibi ürünlerin de öğütüleceği değirmenlerde yürütülen çalışmaları inceledi.

Ayca, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçenin tanıtımı için projeler başlattıklarını belirterek, lezzetiyle birçok ilden taliplisi olan Çukurca tahinini bu değirmenlerde üreterek markalaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"400 yıllık değirmende uzun yıllar üretim yapılmadığı için çok kötü bir durumdaydı. Biz de belediye olarak restore ediyoruz. Bu sene üretilen susamlarla restore ettiğimiz değirmende Çukurca tahini üreteceğiz." diyen Ayca, projenin tamamlandıktan sonra ilçeye önemli katkılar sunacağına inandığını vurguladı.

Ayca, gelecek yıl ilçede susam üretiminde de ciddi artış beklediklerini belirterek, "Markalaşma sayesinde daha çok susam üretilecek. Markalaşarak yola çıkacağız ve markamızın adını da 'Zap' olarak tescilledik. Bundan sonra ürünlerimiz Zap adıyla piyasaya sürülecek. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Muhabir: Mehmet Dayan