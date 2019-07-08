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Çukurca kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 08.07.2019
Çukurca kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca kırsalında düzenlenen operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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