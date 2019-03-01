Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Çukur eylemlerinde hasar gören yapıların hepsini yerine koyduk'

İçişleri Bakanı Soylu "Çukur eylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hepsini yerine koyduk." dedi.

Hasan Namlı  | 01.03.2019
'Çukur eylemlerinde hasar gören yapıların hepsini yerine koyduk'

Diyarbakır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Çukureylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hepsini yerine koyduk. 3 bine yakın iş yeri kepenk kapattı, bin 378 iş yeri yıkıldı bunları da yerine koyduk. 638 tescilli yapı hasar gördü bunları da onardık." dedi. 

Bakan Soylu, "Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57 seviyesinde. İnşaatın başlamasından beri PKK buraya 24 kez saldırdı. Bir askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu, bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Yahu arkadaş sen bir barajdan ne istersin? Evine ekmek götürmenin derdinde olan bir kepçe operatöründen ne istersin?" diye konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı
Değişen talepler karşısında yükseköğretimde değişim şart

Benzer haberler

Diyarbakır'ın yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

Diyarbakır'ın yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

'Vatandaşa harcanması gereken bedelleri terör örgütüne göndermişler'

Ferhat Tunç hakkında 20 yıla kadar hapis istem

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'
'Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum'

'Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum'
'Terör tehdidinin geldiği yeri boğmak namusumuzdur'

'Terör tehdidinin geldiği yeri boğmak namusumuzdur'