'Çömçe gelin' Gaziantep'i tanıtacak

Fotoğraf: AA/Adsız Günebakan

GAZİANTEP - Adsız Günebakan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Sanat Atölyesi Sorumlusu mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, geçmişi 1940'lara dayanan "Çömçe gelin"i mozaik sanatıyla harmanlayarak kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sökücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin Gaziantep'in birçok kültürel yapısını barındırdığını söyledi. Yörede herkesin "Çömçe gelin" oyununu bildiğini ifade eden Sökücü, "Çömçe gelin kültürel bir oyunumuzdur. Mozaiğimiz de kültürel mirasımız, gastronomi de doğal zenginliğimiz. Birçok şeyi bir arada anlatmak için bu çalışmayı yaptım." diye konuştu.

8 kişilik ekiple yapıldı

Çalışmanın 180 santimetre uzunluğunda tahta bir kaşıkla başladığını aktaran Sökücü, şöyle devam etti:

"Kaşığın üzerine artı şeklinde tahta parçası yerleştirdik. Çimento ve tellerle yüz formunu oluşturduk. Daha sonra yaklaşık 30 kilogram Antep fıstığı kabuğuyla çalışmayı bezedik. 8 kişilik bir ekiple 3 haftada tamamladık. Üzerindeki kıyafet kutnu kumaşını temsil ediyor. Fıstık kabukları doğal zenginliğimizi temsil ediyor. Yan yana gelmeleri kültürel mirasımız Zeugma mozaiklerini temsil ediyor. Bu bebek ayrıca Zeugma bebeği olarak da adlandırılıyor."

"Çömçe gelin objesini seçerek Gaziantep'i anlatmak istedim"

Oyun hakkında da bilgi veren Sökücü, şunları söyledi:

"Çocuklar, tahta kaşıkları bebek haline getirip komşu teyzelerin kapılarını çalarak 'Çömçe gelin ne ister? Bulgur ister, şeker ister, irmik ister' şeklinde şarkılar ve maniler söyleyerek kapı kapı dolaşırlardı. Topladıkları yiyecekleri köyse köy, kasabaysa kasaba, meydanda ateş yakıp pişirerek hep birlikte yemenin mutluluğu yaşadıkları bir oyun. Bu oyun birliği, beraberliği, toplumsal değerlerimizi, çekirdek ailenin güzelliğini, akrabanın güzelliği, lezzetlerin imeceyle nasıl çoğaldığını, güzelleştiğini anlatıyor. O nedenle Çömçe gelin objesini seçerek Gaziantep'i anlatmak istedim."

Sökücü, eserin kente 20-22 Eylül'de düzenlenecek "GastroAntep Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali"nde görücüye çıkacağını, ardından da kentin tanıtımı için Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenecek sergilerde yer alacağını kaydetti.