Karabük, Zonguldak, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Trabzon'da çocuk istismarı ve öldürülmeleri protesto edildi.

ANKARA

Karabük ve Zonguldak'ta bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Çelik-İş Sendikasına üye işçiler ve vatandaşlardan oluşan grup, kent meydanında toplandı.

Çeşitli dövizler açan ve slogan atan grup, öldürülen Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'yı temsilen meydana konan üzerinde Türk bayrağı ile gelinlik bulunan iki tabut önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Leyla ve Eylül adına yazılan şiirlerin okunmasının ardından grup adına basın açıklaması yapan Filiz Çınar, çocuk istismarı ve ölümlerinin artık son bulmasını istediklerini söyledi.

Ailelerin evlat acısı çekmesini istemediklerini belirten Çınar, buna son verilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Grup daha sonra tabutları omuzlarına alarak Yenişehir Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

KARDOFF'dan da tepki

Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri de çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Safranbolu Aslanlar mevkisinde toplanan grup, öldürülen kız çocukları Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğrafları ve bazı dövizler taşıyarak Kıranköy mevkisine kadar yürüdü. Gruba, özel yapım arazi araçları da konvoy yaparak eşlik etti.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına tepki amacıyla konvoy düzenlediklerini söyledi.

Toplumun her kesimin bu konuda duyarlı olduğunu ifade eden Demir, vatandaşların, kulüp, dernekler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de Kadın Platformu üyeleri, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı.

Devrim Bulvarındaki Çilekli Kadın heykeli önünde konuşan platform sözcüsü Hamide İpek, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini söyledi.

Cinsel istismarı önlemek için cezaların arttırılmasının çözüm olmayacağını belirten İpek, sorunun kaynağının bulunarak çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Cinsel istismarlarda zaman aşımı sorununa çözüm bulunarak, çocuğun beyanının hukuki değerinin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Hamide İpek, şunları kaydetti:

"Cezalar yeniden değerlendirilmeli ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi örnek oluşturan ülkelerin deneyimleri incelenmeli. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için yardım ve destek mekanizması kurulmalı. Çocuk yaşta ve zorla evlendirmeyi önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Kadınların ve çocukların şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalı."

Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan kalabalık daha sonra slogan atarak dağıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sosyal medyadan organize olan bir grup kadın, çocuk istismarını protesto etti.

Kahramanmaraş'taki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ellerinde çocuk istismarına tepki gösteren ve "idam istiyoruz" pankartlarıyla gelen kadınlar, sloganlarla istismarlara tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Merve Bakbalay, yaklaşık 2 yıl önce bu meydanda demokrasi için bir araya geldiklerini, bir olmanın, birlik olmanın gücünü o gün yaşadıklarını şimdi ise çocuklar için buluştuklarını belirtti.

Adıyaman

Adıyaman'da da sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen vatandaşlar, çocukların istismarına tepki gösterdi.

Demokrasi Parkı önünde önünde Dilek Süslü ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde "Çocuk susar sen susma", "Yazımı kışa çevirdin Leyla", "Zulmü sessiz kalan dilsiz şeytandır", "Dünya senin gözlerin kadar güzel olmadı" ve Çocuk istismarını durdur, sessiz kalma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Süslü, her alanda önceliğin çocuk olması gerektiğini belirtti.

Gruptakiler açıklamaların ardından dağıldı.

Trabzon

Trabzon'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, çocuk istismarları ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Uzun Sokak'ta toplanan ve aralarında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da olduğu gruptakiler, pankart açıp sloganlar ve alkışlar eşliğinde Meydan Parkı'ndaki Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Gruptakilere destek için at üzerinde cadde boyunca ilerleyen bir çocuğun, "Özgecan, Leyla, Eylül, Münevver burada" yazılı döviz taşıması vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti.

Şerife Uyanık, grup adına yaptığı açıklamada, kaybolduktan sonra ölü bulunan çocuklar Leyla ve Eylül'e ilişkin haberin yürekleri acıttığını belirterek, "Kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter, hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın. Çocuklarımız güvenli bir ülkede güvenli bir gelecek teminatıyla yaşasın." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da bir baba olarak yaşanan olaylar karşısında kahrolduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Zaman zaman gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Bu toplum nasıl bu hale geldi? Hepimizin bunu sorgulaması gerekiyor. Eğitim politikalarımızı ve insan yetiştirme şartlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu namussuzluğu, bu alçaklığı yapan insanları idam etsek, hadım etsek ne olacak, içimizin ateşi sönecek mi? Sönmeyecek. En ağır ceza verilse de sönmeyecek. O yüzden bu tür sorunları yasal yaptırımlarla çözmek zorundayız. İnsan yetiştirmek zorundayız. Hepimizin asli görevi bu."