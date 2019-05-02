Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.97
BIST 100
94,179.37
Altın
1,270.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Çocuğu darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Filiz Kınık,Ali Cevahir Aktürk   | 02.05.2019
Çocuğu darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

İstanbul

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli U.Ö'nun, Anadolu Adalet Sarayındaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö'nün "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli U.Ö, gözaltına alınmıştı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevkedilen şüpheli U.Ö, burada nöbetçi savcılıkça "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö. hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara itiraz edilmesi üzerine, şüpheli U.Ö. yeniden gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?
ABD’nin İran’a yönelik kazan-kazan stratejisi
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa

Benzer haberler

Rejisör koltuğunu çocuklar kaptı

Rejisör koltuğunu çocuklar kaptı

Çocuğu darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Köyün küçük 'sanatçıları' hayallerine kavuştu

'Suriyeli çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz'

'Suriyeli çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz'
Çocuğu darbeden şüphelinin serbest kalmasına itiraz

Çocuğu darbeden şüphelinin serbest kalmasına itiraz
8 ay önce tanıştığı piyanoda dünya ikincisi oldu

8 ay önce tanıştığı piyanoda dünya ikincisi oldu