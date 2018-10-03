Çobanlar koyun sürüsüyle caddelerden geçti

Fotoğraf: AA/Deniz Açık

ESKİŞEHİR

Eskişehir merkez Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Küçükbaş Çoban Festivali kapsamında küçükbaş hayvan sürüsü, vatandaşların meraklı bakışları altında kent merkezinde yürütüldü.

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde başlatılan etkinlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer ilgililerin arkasındaki 100 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, İsmet İnönü Caddesi güzergahından Espark Alışveriş Merkezi'ne ulaştı. Eşeğin arkasında yürüyen koyun sürüsünü gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ataç, festivalin küçükbaş hayvan sürüsünün yürüyüşüyle başladığını belirterek, ilk kez böyle bir yürüyüş gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Festivale katılmak için Türkiye'nin birçok yerinden talep geldiğini anlatan Ataç, şöyle konuştu:

"Küçükbaş hayvan yetiştiricisi, çoban köpeği bakanlar, ilaç satanlar, ihracat ve ithalat yapanlar yoğun ilgi gösteriyor. 7 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda bir araya geleceğiz. Bizim çobanlarımızın mahir elleri yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşte, kenti bütün gürültüsüne rağmen koyunları bir noktadan bir noktaya rahatlıkla getirdi. Çobanlık çok önemli bir meslek. Çobanlar artık, horlanmaktan ve küçük düşürülmekten hoşlanmıyor. Onlar bir kimliğe kavuşmak istiyor."

Çobanlık yapan 77 yaşındaki Makbule Demir de 23 yıldır bu işi yaptığını belirterek, böyle bir festival düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarını çobanlık yaparak geçindirdiğini anlatan Demir, "Çocuğumu büyüttükten sonra torunlarımla da çobanlık yaptım. Çobanlık kötü bir meslek değildir." dedi.

Muhabir: Deniz Açık