Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek uçak Ankara'dan havalandı
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.
Ankara
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün Etimesgut Askeri Havaalanına gelen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, burada yakıt ikmali yaptı. Daha sonra uçağa, Çin'e gidecek ekip için koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemeler ile diğer tıbbi malzemeler ve gıda malzemeleri yüklendi. TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzeme yardımı da uçağa alındı.
Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, alınan izinlerin ardından 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak bugün saat 12.05'te havalandı.
Uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azerbaycan Türkü, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye'ye getirecek.
Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da hazırlanan bir hastanedeki karantina odasına alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.