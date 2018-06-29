Çin Devlet Başkanı Şi'den Erdoğan'a seçim tebriği

ANKARA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferi nedeniyle kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Çin Devlet Başkanı Şi, Erdoğan'a, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Şi Cinping, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildiğinizi öğrenmekten memnuniyet duydum. Çin hükümeti, Çin halkı ve şahsım adına, size en içten tebriklerimi sunmak istiyorum. Sizin liderliğiniz altında, ulusal kalkınma yolunda Türkiye'nin daha büyük ve yeni başarılar kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine son derece önem verdiğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sizinle yakın temaslar sürdürdük ve ülkelerimiz arasında her alandaki iş birliğinde olumlu sonuçlar elde edilmesini teşvik ettik. Çin-Türkiye stratejik ortaklığının ülkelerimizin ve halklarımızın yararına olacak şekilde daha da gelişmesi için sizinle birlikte çalışmayı arzu ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni eder, sağlığınız ve saygıdeğer ülkenizin refahı ve Türk halkının mutluluğu ve esenliği için en iyi dileklerimi sunarım."

Muhabir: Sinan Uslu