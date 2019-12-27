Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemesi kapsamında 266 bin 163 yetiştiricimize 1 milyon 777 bin ton ürün için 133,7 milyon lira destek ödenecek." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.
Pakdemirli, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini aktaran Pakdemirli, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.
Pakdemirli, öte yandan tiftik üretimi desteği kapsamında da bugün tek seferde ödeme yapılacağına işaret ederek, "2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiricimize 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.