Çiftçiler alternatif yem 'tritikale'yi sevdi

Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olan tritikaleye çiftçilerin ilgisi her geçen gün artıyor.

SİVAS - Halife Yalçınkaya

Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin üretimi yaygınlaşıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde 16 bin dekar alanda, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale ekildi.

Ülkedeki tritikale tohumu ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde ekimi yapılan "Karma-2000", "Tatlıcak-97" ve "Ümranhanım" tritikale tohum çeşitlerinden bu yıl 5 bin 400 ton ürün elde edildi.

Kurak ve soğuk iklim şartlarıyla tritikale üretiminde daha yüksek verim elde edilen Sivas'ta üretilen alternatif yem tritikaleye çiftçilerin ilgisi ise her geçen gün artıyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Ziraat Mühendisi Şenol Aksu, AA muhabirine, tritikale üretiminin ülkede yaygınlaştığını söyledi.

Tritikalenin kara buğday ve çavdar melezi bir ürün olduğunu belirten Aksu, Ulaş Tarım İşletmesi'nin tritikale tohumu üretim üssü olduğunu ifade etti.

Rekolte 5 bin 400 ton

Aksu, Ulaş Tarım İşletmesi olarak ülkedeki tritikale tohumu ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladıklarını, işletmelerinde bu yıl 16 bin dekar alanda tritikale üretimi yaptıklarını dile getirdi.

İşletmede üretilen "Karma-2000", "Tatlıcak-97" ve "Ümranhanım" tritikale tohum çeşitlerinin çiftçiler tarafından rağbet gördüğünü aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaygınlaşmakta olan tritikale, hayvan yem bitkisi olarak kullanılmaktadır ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz tarafından benimsenmektedir. Çiftçilerimiz diğer ürünlere nazaran iyi bir verim almaktadırlar. Ulaş Tarım İşletmesi'nde bu yıl 5 bin 400 ton tritikale üretimimiz oldu. Bunun 4 bin 350 tonunu tohumluk olarak kullanacağız. Tritikale tohumunu 400 bayimizle birlikte ülkenin her tarafına dağıtarak çiftçimize ulaştıracağız."

Tritikalenin yonca ve fiğ dışında alternatif kaba yem bitkisi olarak kullanıldığına dikkati çeken Aksu, "Çiftçilerimiz önceden fiği buğday ve arpa ile karıştırarak hayvanlarına yedirmekteydi. Fakat fiği tritikale ile ekerek iyi verim alan çiftçilerimizin buğday ve arpaya nazaran tritikaleye yönlendiklerini görmekteyiz." dedi.

Aksu, yaklaşık 5 yıl öncesinde nadir olarak tercih edilen tritikaleye çiftçilerin ilgisinin her geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.