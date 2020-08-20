Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.