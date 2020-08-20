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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Zeynep Kahveci   | 20.08.2020
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

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