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Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ali Cevahir Aktürk,Adem Koç   | 30.04.2020
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifade verdi

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşma yürütülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,, adalet sarayına CHP milletvekilleri, il başkanlığından yöneticiler ve avukatlarıyla gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi.

İfadesi yaklaşık 1,5 süren Kaftancıoğlu, "açıklama yapmayacağını" belirterek adliyeden ayrıldı.

Avukat Aysemin Gülmez ise gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma polislerinin verdiği tutanaklara ilişkin beyanlarda bulunduklarını söyledi.

Gülmez, soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verileceğini umduklarını ifade etti.

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