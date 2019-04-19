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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayı müjdelenirken toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı, sorumluluk sahibi herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum." dedi.

Barış Gündoğan   | 19.04.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı AA/Doğukan Keskinkılıç

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayı müjdelenirken toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı, sorumluluk sahibi herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Kandili nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı müjdelenirken toplumsal bütünlüğümüzü sarsan her türlü ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı, sorumluluk sahibi herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlığa barış, adalet ve huzur getirmesini diliyorum."

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