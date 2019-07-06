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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğününde nikah şahitliği yaptı.

Lale Köklü   | 06.07.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı Fotoğraf: AA/Lale Köklü

Hatay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kızı Tuğçe Savaş ile Umay Tenekecioğlu'nun düğün törenine katıldı.

Antakya'da bir otelde düzenlenen düğüne gelen Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş ile CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir tarafından karşılandı.

Başkan Savaş'ın kıydığı nikahta, Kılıçdaroğlu gelin Tuğçe Savaş'ın şahitliğini yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını, eski AK Parti Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu'nun oğlu Umay Tenekecioğlu ile dünya evine giren geline verdi.

Aile cüzdanının önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her ne kadar dışarıda erkekler desek de ailenin direği kadınlardır." dedi.

Aileleri tebrik eden Kılıçdaroğlu, genç çifte mutluluklar diledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı otelin alt kısmında bulunan müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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