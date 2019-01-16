'Cezaları 180 yıl olsaydı daha iyi olurdu'

Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, "Cezaları 18 yıl değil de 180 yıl olsaydı daha iyi olurdu. Güneş yüzü görmeden, dünyanın ne olduğunu anlamadan gitmeleri gerekirdi." dedi.

KARABÜK

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanığa verilen cezalarla ilgili, "Cezaları 18 yıl değil de 180 yıl olsaydı daha iyi olurdu. Güneş yüzü görmeden, dünyanın ne olduğunu anlamadan gitmeleri gerekirdi." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı şehit olduktan sonra başta devlet yetkilileri, hükümet, muhalefet ve vatandaşların kendilerine çok sıcak davrandıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kızının şehit edilmesinden dolayı çok büyük üzüntüler yaşadıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu 5 kişi gerçekten suçlu ise bu verilen onsekizer yıl ceza değil ödül olmuş. 18 yıl, adaletin böyle tecelli etmesi belki kanun koyuculara göre normal olabilir ama mağdur olanlar için normal olduğunu sanmıyorum. Keşke girdikleri yerde ömür boyu kalsalardı da güneş yüzü göremeselerdi̇."

"Allah başka kimseye böyle bir acı yaşatmasın"

Daha önce TSK'nın yapmış olduğu operasyonda kızının katillerinin etkisiz hale getirildiğini öğrendiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunlar da onların eğer yanında olup bu suça katıldılarsa cezaları 18 yıl değil de 180 yıl olsaydı daha iyi olurdu. Güneş yüzü görmeden, dünyanın ne olduğunu anlamadan gitmeleri gerekirdi. Ben böyle düşünüyorum. Allah başka kimseye böyle bir acı yaşatmasın, bu milleti de bu şekilde bir sınava tabi tutmasın. İnşallah ilgililer bu konuyu daha dikkatli incelerler ve daha dikkatli karar verirler."

Olay

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında saldırılar gerçekleştirdiği, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada şehit düştüğü silahlı saldırının ardından Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen, Uzman Çavuş Ali Gülnar (34) ve Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun şehit düştüğü saldırılarda kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan on sekizer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Muhabir: Ahmet Özler