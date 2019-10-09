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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Türkiye

Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.

09.10.2019
Ceylanpınar'a havan mermisi düştü Fotoğraf: İbrahim Toprak / AA

Şanlıurfa

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Nusaybin'e 6 roket isabet etti

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

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