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Türkiye

Çevreyi korumaya geçen yıl 38,2 milyar lira harcandı

Türkiye'de, çevre koruma harcamaları 2018'de yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 38,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.11.2019
Çevreyi korumaya geçen yıl 38,2 milyar lira harcandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018'e ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artış göstererek geçen yıl toplam 38,2 milyar lira olarak hesaplandı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2017 yılında yüzde 1,1 iken, geçen yıl yüzde 1 olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 56,6'sı mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 36,3'ü genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,1'i ise hane halkları tarafından yapıldı.

Harcamalar atık yönetiminde yoğunlaştı

Çevre koruma harcamalarının yüzde 47,5'ini atık yönetimi hizmetleri, yüzde 35,6'sını atıksu yönetimi hizmetleri, yüzde 6,8'ini biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, yüzde 3,6'sını toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve yüzde 6,5'ini ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.

Toplam 7,1 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 63,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 36,2'si ise genel devlet tarafından gerçekleştirildi. Atıksu yönetimi hizmetleri için 3,1 milyar lira, atık yönetimi hizmetleri için 1,8 milyar lira, diğer konularda 2,2 milyar lira çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

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