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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Binalar 1 yılda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de depremde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların yerine yapılacak binaların 1 yılda tamamlanacağını bildirdi.

Halil Şahin   | 07.11.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Binalar 1 yılda tamamlanacak Fotoğraf: Abdulhamit Topal / AA

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde ağır hasarlı ya da yıkılmış durumdaki Hayati Bey ve Barış apartmanları ile Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları takip etti.

Depremzedeleri dinleyen ve onların sorularına cevap veren Kurum, ayrıca binalardan alınan kart örneklerini de inceledi.

Bakan Kurum, Manavkuyu Mahallesi 1593/1 Sokak'ta evleri ağır hasar gören vatandaşlarla da sohbet etti.

Kurum, kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Yıkılan, ağır hasarlı binalar için yerinde ve belirlediğimiz konut rezerv alanında binalar yapacağız. Yapımı kısa sürede başlayacak. Binalar 1 yılda tamamlanacak.Yerinde yapılacak binalarda 2+1 şeklinde olacak konutlar. Her hak sahibine yerinde bir konut vermek için çalışıyoruz. 'Ben 3+1 istiyorum' diyen varsa rezerv alanındaki binalardan konut sahibi olabilecek." diye konuştu.

Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını takip eden Kurum, yanına 2 yaşındaki bebeğiyle gelen Mercan Aksu'yla görüştü.

Bakan Kurum, Mercan Aksu'nun Adalet Mahallesi'ndeki Tuna Sitesi'nde yaşadığını, evlerine "orta hasarlı" raporu verildiğini, ancak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirmesi üzerine binanın tekrar incelenmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, inceleme programı kapsamında Bayraklı'da konteyner kent alanında da incelemelerde bulundu.

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