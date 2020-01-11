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Çeşme'de düzensiz göçmen faciası

Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Tezcan Ekizler   | 11.01.2020
Çeşme'de düzensiz göçmen faciası

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi. 

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

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