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Çeşme’de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var

Çeşme'de oluşan hortum nedeniyle bölgede araçlar devrilirken, İzmir Valisi Köşger 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Yusuf Soykan Bal,Tezcan Ekizler   | 12.02.2021
Çeşme’de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal/AA

İzmir

Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu. saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı. ( Ayvalık Belediyesi - Anadolu Ajansı )

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Çeşme'de denizde hortum oluştu

"Bir vinç inşaat barakalarının üzerine devrildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinçin inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildiğini belirtti.

9'u burada olmak üzere kötü hava koşulları nedeniyle toplam 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Çataklı, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti.

Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Vali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı.

Köşger, "16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaralıların durumu hafif

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, AA muhabirine, ayağı kırılan 1 kişinin ayağının kırıldığını, 15 yaralının vücutlarının farklı yerlerinde sıyrıklar oluştuğunu bildirdi.

Çakıcı, ayağı kırılan kişinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Hortum nedeniyle 3 tekne ile 5 aracın zarar gördüğünü aktaran Çakıcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan İzmir Valisi Köşger'in Çeşme'ye hareket ettiği öğrenildi.

Çeşme Belediye Başkanı Oran: Hortum nedeniyle ilçede 10'dan fazla kişi yaralandı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, Alaçatı Port bölgesinde akşam saatlerinde oluşan hortumun karada ve denizde hasara yol açtığını söyledi.

Hortum nedeniyle inşaat şantiyesinde bir vincin devrildiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Oran, 3 teknenin de battığını ifade etti.

Karada ağır hasarın oluştuğunu belirten Oran, "Aralarında 200-250 hayvanın bulunduğu bir büyük damın da yer aldığı damlar da zarar gördü." dedi.

Ekrem Oran, hortum nedeniyle şu an için bir can kaybı olmadığını, belediye ekiplerinin sahadaki kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmaları yaptığını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadesini kullandı.

Soyer, paylaşımında yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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