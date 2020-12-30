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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir gemide 187 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
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Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir gemide 187 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şafak Yel,Halil Şahin   | 30.12.2020
Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı Fotoğraf: Sibel Akaslan/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında bir ticari gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda İtalya'ya gideceği belirtilen gemideki 187 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Çeşme İskelesi'ne getirilen sığınmacıların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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