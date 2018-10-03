Diyarbakır'ın termal turizminde önemli yere sahip Çermik ilçesinde, belediye bünyesinde atıl durumda bulunan bir tesis 3,5 milyon lira bütçe ile yenilenerek hizmete açıldı.

DİYARBAKIR - Şükrü Gündüz

Diyarbakır'ın termal turizminde önemli yere sahip Çermik ilçesinde, belediye, turizmde belirlediği hedef doğrultusunda bünyesindeki atıl bir tesisi 3,5 milyon lira bütçe ile yenileyerek hizmete açtı.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen su kaynaklarına sahip Çermik'te, belediye tarafından atıl durumda bulunan 3 bin 500 metrekarelik alana sahip tesisin yenilenmesi için çalışma yürütüldü.

Haziran ayında tamamlanarak modern görünümü ile hizmet vermeye başlayan, kadın ve erkeklere özel bölümler, 2 VIP oda, aile kabinleri ve kamelyaları bulunan, çevre düzenlemesi yapılan tesis, 3 ayda 134 bin kişiyi ağırladı. Tesisin yılda 500 bin turiste hizmet vermesi hedefleniyor.

Belediyeye ait 5 tesis ile bir termal otel, devre mülk ve apart otellerin hizmet verdiği ilçede, 500 yıllık Küçük Paşa ve Büyük Paşa hamamlarının restorasyonu ile bu hamamların bulunduğu Melike Belkıs Kaplıca Tesisleri'nin düzenlenmesine gelecek ay başlanması planlanıyor.

Belediye tarafından ayrıca ilçede tesis sayısının artırılması amacıyla 8 bin 500 metrekarelik alanda Spa Merkezi ve Kaplıcalar Projesi hayata geçirilecek.

"Devletimizin parasını milletimizin hizmetine sunuyoruz"

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut tesisleri modern hale getirerek ilçedeki turizm potansiyelini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılan tadilattan sonra Çermik Kaplıcaları'nın modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Karamehmetoğlu, "Vatandaşlarımıza tesis konusunda söz vermiştik. 'Ramazan Bayramı'na kadar yapacağız. O zamana kadar bunu yapmazsak bilin ki ya başkanınız ölmüş ya da görevi bırakmıştır' dedim. Allah'a şükürler olsun yetiştirdik." dedi.

"Dünyada böyle bir su yok." diyen Karamehmetoğlu, şöyle devam etti:

"Minerali çok yüksek. Kadın hastalıkları, romatizma, kireçlenme, eklem hastalıklarına ve her derde deva. Çermik sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine değil, tüm Türkiye'ye hitap ediyor. İlçeye Avrupa ve Arap ülkelerinden de gelen turistler var. Burası bacasız bir fabrika gibi. Bunun değerini bileceğiz. Belediyeler milletin hizmeti için vardır. Belediyenin işi vatandaşa hizmet etmektir. Biz de bunu yapıyoruz. Devletimizin parasını milletimizin hizmetine sunuyoruz."

"Turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz"

Bölgenin kaplıcalarının dünyaca ünlü olduğunu vurgulayan Karamehmetoğlu, "Çermik'i ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyor, turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bu hamamlardan elde edilen gelir, yıllık 247 bin lira iken yaptığımız tadilattan sonra bir ayda 440 bin lira oldu. Bu yeterli mi, hayır. Bayramın ikinci günü 3 bin 500 kişi buraya giriş yaptı. Elazığ, Van, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Bitlis, Adana, Trabzon, Artvin ve İstanbul'un yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerinden buraya gelenler var. İşimiz hizmet, güzümüz millet. İsteyince oluyor. Yaklaşık 20 kişiyi burada istihdam ettik, evlerine ekmek götürüyorlar. Tamamlandığında buradan yıllık 2 milyon lira gelir bekliyoruz. Günlük binden fazla giriş oluyor tesisimize. Hafta sonları bu sayı iki katını buluyor. Şehri güzel yapan belediyedir. Projelerimizi bakanlığa, hükümete sunduğumuzda herkesin desteği sonsuz. Onlara teşekkür ediyoruz."

"Herkese tavsiye ediyorum"

Adıyaman'dan gelen Abuzer Güvenç, 5 yıldır ailece kaplıca için ilçeye geldiklerini belirterek, sağlık amaçlı kaplıca turizmini tercih ettiklerini söyledi.

Kaplıcaların faydasını gördüğünü anlatan Güvenç, daha önce yürümekte zorluk çektiğini, şimdi ise zorlanmadan yürüyebildiğini ifade etti.

Güvenç, "Herkese tavsiye ediyorum. Tadilat sonrası kaplıcaların çehresi değişmiş, çok güzelleşmiş. Çok emek verilerek yenilenmiş, vatandaşın hizmetine sunulmuş. Belediye başkanı hizmet ediyor. Tertemiz olmuş buralar. Avrupa standartlarında çok temiz bir hizmet veriliyor." şeklinde konuştu.

Siirt'ten gelen Hilmi Balcı da, her sene Çermik Kaplıcaları'na geldiğini, tadilattan sonra büyük değişimin yaşandığı tesisten çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Balcı, "Aradaki farkı görmemek mümkün değil. Buranın faydasını gördüğüm için her yıl geliyorum. Gelmeye de devam edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.