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Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi

Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çeken zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Mutlu Güney   | 15.06.2019
Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi AA/Mutlu Güney

Adana

Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çeken şüpheli ev hapsi ile cezalandırıldı.

Bülent Angın Bulvarı'ndan, Turgut Özal Bulvarı'na seyir halindeki halk otobüsünde, cep telefonuyla bir kadının görüntüsünün çekildiğini fark eden yolcular olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden cep telefonunu aldı.

Görüntüsü çekilen B.D. ise durumu polise bildirdi.

Ekipler, durdurulan otobüsteki şüpheli Nevzat Ş'yi (60) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

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