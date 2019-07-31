Cehennem Deresi turizme açılmayı bekliyor
Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi doğasıyla dikkati çekerken, yöre halkı bölgenin turizme açılmasını istiyor.
Şırnak
Teröre büyük darbe vurulan operasyonlarla adı hafızalara kazınan "Cehennem Deresi" bölgesi, mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla zengin doğasını, güvenlik nedeniyle bugüne kadar yeterince yansıtamadı.
Yıllarca terörün gölgesinde kalan bölge, serin havası, yaz ve kış aylarında kartpostalı andıran manzarası ile cezbediyor.
Cehennem Deresi, yamaç paraşütü, dağcılık, rafting ve trekking gibi sportif aktivitelere elverişli doğasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.
"Adı Cehennem Deresi ama cennet gibidir"
Güçlükonak'ın Damlabaşı köyünde yaşayan Abdullah Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.
"Tüm turistleri buraya davet ediyoruz. Gelsinler Cehennem Deresi'nin ne kadar güzel olduğunu görsünler. Buranın adı Cehennem Deresi ama cennet gibidir." diyen Erdoğan, bölgenin manzarası, suyu ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer olduğunu dile getirdi.
Erdoğan, "Bölgede hayvanlar otlatılıyor, derede balık tutuluyor, birçok doğal mağara bulunuyor. Tepeden bakıldığında da çok güzel bir manzara, ağaçlar var, suyu çok güzel. Eğer bu bölgeye yol yapılırsa her yerden insanlar burayı görmeye gelir." dedi.
"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"
Yağmursuyu köyü sakinlerinden Mecid Özdemir de Cehennem Deresi'nin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, spor aktiviteleri için de uygun olduğunu belirtti.
Özdemir, "Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.