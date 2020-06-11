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ÇAYKUR 203 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, "Bugün itibarıyla 203 bin ton yaş çay alımı yaptık. Son altı yıl içinde birinci sürgünde en fazla alımı geçen yıl yapmıştık. Bu yıl birinci sürgün yaş çay alımlarının geçen yıla yakın olmasını bekliyoruz." dedi.

Fikret Delal   | 11.06.2020
ÇAYKUR 203 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

Rize

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, birinci sürgün döneminde bugün itibarıyla 203 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının 19 Mayıs'ta başladığını, günlük yaş çay işleme kapasitesinin üzerinde alımların devam ettiğini belirtti.

Sosyal sorumluluk bilinciyle kotayı birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram olarak uyguladıklarını kaydeden Alim, "Üreticiden taahhüt ettiğimiz kota miktarınca çaylarını alacağımızı her zaman söylemiştik. Çay alımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Üreticilerimizin bir bölümünün çayını bitirmiş olmasına rağmen günlük ortalama 9 bin 100 tonun üzerinde alım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alim, birinci sürgün çay alımları devam etmesine rağmen rekoltenin geçmiş yılların sürgün sonucuna çok yaklaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 203 bin ton yaş çay alımı yaptık. Son altı yıl içinde birinci sürgünde en fazla alımı geçen yıl yapmıştık. Bu yıl birinci sürgün yaş çay alımlarının geçen yıla yakın olmasını bekliyoruz. 2014 yılında birinci sürgünü 209 bin 944 ton ile tamamlamıştık. 2015'te 230 bin 540 ton, 2016'da 230 bin 184 ton, 2017'de 172 bin 432 tonla tamamlarken, 2018'de 217 bin 453 ton ve 2019'da ise 287 bin 906 yaş çay alımında bulunduk. Bu yılın, son 6 yılın en fazla çayını alacağımız ikinci sezon olacağını öngörüyoruz."

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