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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Talha Yavuz   | 13.04.2020
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü. 

Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun dün akşam Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü de bildirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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