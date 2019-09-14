Çankırı'da art arda depremler
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te, 10.25 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, saat 14.46'da 4,3 ve saat 21.08'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.
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