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Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bu sabah gerçekleşen iki depremden sonra saat 14.46'da da bir deprem meydana geldi.

Aybüke İnal   | 14.09.2019
Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Çerkeş'te bu sabah da saat 09.00'da 4,7; 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları yaşanmıştı.

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