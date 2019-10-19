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Canı pet şişeye emanet edilen Suriyeli çocuk kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında su alan lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı

Sergen Sezgin   | 19.10.2019
Canı pet şişeye emanet edilen Suriyeli çocuk kurtarıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 42 düzensiz göçmen, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Bottaki 8 yaşındaki bir çocuğun beline "can yeleği işlevi görmesi" amacıyla pet şişeler bağlandığı görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçişleri önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 17-18 Ekim'deki denetimlerde İzmir'de 336, Çanakkale'de 135, Muğla'da 38 ve Balıkesir'de 26 olmak üzere toplam 535 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevine katılan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, kurtarma çalışmalarını görüntüledi.

Sahil Güvenlik'ten hayat kurtaran operasyon

İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su almaya başladığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 41'i Suriye, 1'i İran uyruklu 42 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı.

8 yaşındaki Selam Muhammed ve ailesi de kurtarıldı

Su alan bottaki yabancı uyrukluların Sahil Güvenlik botuna çıkarılması sırasında, bir kız çocuğunun beline "can yeleği işlevi görmesi" amacıyla pet şişelerin bağlandığı görüldü.

Suriyeli Selam Muhammed adlı 8 yaşındaki kız çocuğunun bota annesi, babası ve dört kız kardeşiyle bindiği öğrenildi.

Selam Muhammed'in annesi Kuten, babası Diyab Muhammed'in can yeleği bulamadığı için kızlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla pet şişe kullandığı değerlendiriliyor.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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