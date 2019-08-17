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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Serten Akkaya,Burak Akay   | 17.08.2019
Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Fotoğraf: AA/Serten Akkaya

Çanakkale

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BTV 699 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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