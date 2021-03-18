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Çanakkale'de dedeleri şehit olan uluslararası öğrencilerden anma programı

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Gönül coğrafyamızın birçok noktasından gelen ecdadımızın Çanakkale'de şehit olduğunu görebilirsiniz. Bizlerin kardeş olduğunu, bir ve beraber olduğumuzu hatırlatan çok önemli bir şehitliktir Çanakkale Şehitliği." dedi.

Muhammet Tarhan   | 18.03.2021
Çanakkale'de dedeleri şehit olan uluslararası öğrencilerden anma programı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bursları programı kapsamında eğitim alan uluslararası öğrenciler tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla YTB'nin Ankara ofisinde "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Çanakkale" programı düzenlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video gösteriminin yapıldığı programda Türkiye Burslusu uluslararası öğrenciler "Bir Yolcuya" ve "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerini seslendirdi.

Ardından Türkiye Bursları Sanat Topluğu günün anlam ve önemine ilişkin dinleti düzenledi.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Çanakkale Zaferi'nin maddi ve manevi birçok kahramanlığı barındırdığını dile getirdi.

Eren, "20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde Çanakkale'de öyle bir muharebe yaşandı ki İslam dünyasının, ümmet coğrafyasının farklı yerlerinden gelen siz kardeşlerimizin ülkelerinden de birçok asker, birçok insan belki son defa bir ordunun içerisinde beraber özgürlük için mücadele etti. İşte bu savaşın adı Çanakkale Muharebesi'dir. Bunun neticesinde elde ettiğimiz zafer ise Çanakkale Zaferi'dir." dedi.

Çanakkale Zaferi'nde çok büyük kahramanlıklar yaşandığına dikkati çeken Eren, Nusret Mayın Gemisi ve Seyit Onbaşı hadisesinin mutlaka bilinmesi gerektiğini söyledi.

Çanakkale Şehitliği'ndeki mezar taşlarına bakıldığında Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'dan birçok şehir isminin görüldüğünü aktaran Eren, "Gönül coğrafyamızın birçok noktasından gelen ecdadımızın Çanakkale'de şehit olduğunu görebilirsiniz. Bu durum bugün de bize büyük bir ders niteliğindedir. Bizlerin kardeş olduğunu, bir ve beraber olduğumuzu hatırlatan çok önemli bir şehitliktir Çanakkale Şehitliği. Çanakkale ümmetin renklerinin belki son defa bir bayrak altığında toplandığı ve savaştığı yerdir." ifadesini kullandı.

İslam dünyasının farklı bölgelerinden gelerek Çanakkale'de savaşan ecdadın torunlarına bugün YTB tarafından burs verildiğini kaydeden Eren, konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiirle sonlandırdı.

"Dedelerimizin geçmişleri, mücadeleleri, mekanları ve makamları birdir"

Programda uluslararası öğrenciler adına bir konuşma yapan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doktora öğrencisi Kosovalı Ekrem Zajmi de Çanakkale Savaşı'nın ortak tarihin en önemli sembollerinden olduğunu belirtti.

Dedesinin de Çanakkale'de savaştığını anlatan Zajmi, "Rahman adındaki dedem Çanakkale topraklarında dostlarıyla birlikte omuz omuza savaşmıştır. Dedelerimizin geçmişleri, mücadeleleri, mekanları ve makamları birdir. Biz uluslararası öğrencilerin ise gelecekleri bir olacaktır. Tam 106 yıl sonra Anadolu'da eğitimle ortak geleceğimizin temellerini atıyoruz." diye konuştu.

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