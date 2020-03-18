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Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören yapıldı.

Burak Akay   | 18.03.2020
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören

Canakkale

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen tören kapsamında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından şehitler için dua edildi.

Vali Tavlı, Korgeneral Aksakallı, Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir daha sonra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri ardından Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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