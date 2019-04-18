Çanakkale binlerce Anzak torununu ağırlayacak
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılında atalarını anmak üzere Türkiye'ye gelecek binlerce "Anzak torunu", Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenlere katılacak.
Çanakkale
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılında atalarını anmak üzere Türkiye'ye gelecek İngiliz, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce "Anzak torunu", Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenlere katılacak.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale turizmi denildiğinde akıllara ilk olarak 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin geldiğini hatırlattı.
Bunun dışındaki ikinci önemli törenin, yerli pazarın dışında yabancı pazara da hitap eden 24-25 Nisan'daki Anzak Günü etkinlikleri olduğunu belirten Çelik, "Anma törenleri olması münasebetiyle Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'den ülkemize ciddi bir sayıyla katılımcı gelecek. Çanakkale ve bölge turizmcileri olarak bu konudaki bütün altyapı çalışmalarımızı günler öncesinden tamamladık. Kendilerini otellerimizde, turizm tesislerimizde, turizm araçlarımızda ağırlamayı bekliyoruz. Bölge turizmcileri olarak, Çanakkale'de binlerce Anzak torununu ağırlamaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camide ibadet eden Müslümanları hedef alan terör saldırısının, Gelibolu Yarımadası'ndaki törenlere gelecek katılımcı sayısında azalmaya yol açmayacağını dile getirdi.
Bu konuda rezervasyon iptalleri ya da değişikliklerin olmadığını anlatan Çelik, "Bizler her yıl olduğu gibi konuklarımızı bu yıl da en iyi şekilde ağırlayacağız. Bölgemizde de her geçen yıl artırdığımız hizmet kalitesini yine onların hizmetine sunacağız." dedi.
"10 gün önce gelip başka illeri de ziyaret ediyorlar"
Ahmet Çelik, Anzak Günü'ne gelen konukları ağırlarken temel düşüncelerinin, 1934 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yabancı asker annelerine yönelik söylediği, "Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." sözleri olduğunu belirtti.
Çelik, kendilerinin de Anzak torunlarını ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını vurguladı.
Tören yoğunluğuyla ilgili hazırlıklarına değinen Çelik, şöyle konuştu:
"Bu konuda bütün çalışmalarımız tamam. Buradaki törenler aslında Çanakkale ve Türkiye ile ilgili bir diğer turizm ürünüdür çünkü bu törenler için Türkiye'ye gelen Avustralyalı, Yeni Zelandalı ya da İngiliz, hemen hemen 10 gün önce ülkemize geliyor, İstanbul'u, İzmir'i ve birçok turizm destinasyonunu ziyaret ediyor. Gelme sebepleri bu törenler olmasına rağmen ülkemize ciddi maddi döngü sağlıyorlar. Bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve bu ürüne sahip çıkarak sımsıkı tutmamız gerekir.
Çanakkale'deki otel ve turizm tesislerinde aylar öncesinden rezervasyonlar yapılmıştı. Şu anda doluluk oranlarımız çok iyi seviyede. Tesisler de konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. 24-25 Nisan törenleri için sektörel anlamda en iyi ağırlama durumundayız."