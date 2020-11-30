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Çanakkale açıklarında 80 sığınmacı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 80 sığınmacı yakalandı.

Burak Akay   | 30.11.2020
Çanakkale açıklarında 80 sığınmacı yakalandı

Çanakkale

Ayvacık'ın Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında, can salı ve lastik botların içinde yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bazıları batmak üzere olan botlardaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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